Eigenheimbesitzer wollen Unterstützung beim Glasfaseranschluss

Eine Umfrage hat herausgefunden: Jeder Dritte würde Glasfaser nur legen lassen, wenn es nichts kostet. Welche Anreize müssen für Eigenheimbesitzer geschaffen werden?



Der Digitalverband Bitkom wollte es genau wissen: Sind Eigenheimbesitzer bereit, Geld für einen Glasfaseranschluss auszugeben? Um eine Antwort darauf zu bekommen, gab der Digitalverband eine Umfrage in Auftrag, an der 519 Internet-Haushalte mit Immobilienbesitz teil genommen haben. Das Ergebnis scheint eindeutig.