Eigenproduktion "Jerks": Von Maxdome gleich zu ProSieben

Die erste deutsche Eigenproduktion eines Streamingsdienstes liefert in Kürze das ProSiebenSat.1-Portal Maxdome, kurz danach geht es ins lineare TV. ProSieben hat nun den Starttermin für "Jerks" kommuniziert.



Mit exklusiven Inhalten versuchen sich die Streamingdienste derzeit im Kampf um Zuschauer gegenseitig zu überbieten. Dabei wird 2017 zum Jahr, in dem die großen Player eigene deutsche Serien starten. Amazon will mit "You are Wanted" und Matthias Schweighöfer ab 17. März punkten und auch Netflix hat den Start seiner Eigenproduktion "Dark" für dieses Jahr angekündigt. Doch den Anfang mit einer deutschen Eigenproduktion macht dieser Tage Maxdome, das mit dem Starttermin von "Jerks" an Amazon und Netflix vorbeizieht.