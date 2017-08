"Ein ARD-Konzert macht Schule" geht in die vierte Runde

Unter Federführung des MDR geht das deutschlandweite Musikvermittlungsprojekt "Ein ARD-Konzert macht Schule" in die vierte Runde. Der Komponist Georg Friedrich Händel soll hierbei die Schüler zum Komponieren anregen.



Schüler ab Klasse 5 und ihre Lehrer sind aufgerufen, unter dem Motto "Mach deine Schule berühmt!" im Unterricht zu komponieren und Klangexperimente zu wagen. In einem Abschlusskonzert am 3. Mai 2018 in Halle an der Saale werden die besten Ideen präsentiert.