Ein Anwalt wie ein blumiger Rotwein: Neue ARD-Serie "Falk"

Die ARD präsentiert auf ihrem Serien-Sendeplatz ein neues Gesicht, den ebenso verschrobenen wie brillanten Juristen Falk. Fritz Karl spielt einen Düsseldorfer Anwalt, der irgendwo zwischen Professor Boerne und "Monk" anzusiedeln ist - und recht spezielle Probleme hat.



Ein Anwalt, der Gerichtssäle hasst, ist eigentlich kein guter Anwalt. Im Fall des Juristen Falk, der am Dienstag (15. Mai, 20.15 Uhr) erstmals in der neuen und nach ihm benannten ARD-Serie "Falk" zu sehen ist, kann man die Abneigung aber allein schon aus modischen Gesichtspunkten verstehen: Die Roben sind schuld.