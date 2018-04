"Ein Atem": Jördis Triebel kämpft wie eine Löwin

Ein Kind verschwindet, das Kindermädchen auch. Zurück bleibt eine verzweifelte Mutter, die die Nerven zu verlieren droht. Davon erzählt ein Film im Ersten.



Wie sehr ein kleines Kind zur Belastung für ein überfordertes Ehepaar werden kann, zeigt der Film "Ein Atem". Selbst ein engagiertes Kindermädchen ist dann manchmal keine große Hilfe. Und aus kleinen Dramen droht dann schnell eine Katastrophe zu werden. Das Erste zeigt den Film, der bereits im vergangenen Juni auf Arte zu sehen war, am kommenden Mittwoch (20.15 Uhr).