Ein Botschafter der Wissenschaft - Joachim Bublath wird 75

Joachim Bublath hat Zuschauern über Jahre beim ZDF die Welt erklärt. Seine bekannteste Sendung: "Die Knoff-Hoff-Show". Der Physiker hat sich zwar schon vor Jahren vom TV verabschiedet, doch einer Leidenschaft blieb er treu: der Wissenschaft.



Er war über Jahrzehnte das Gesicht der Naturwissenschaften im deutschen Fernsehen: Moderator und Physiker Joachim Bublath. Als Leiter der Abteilung Naturwissenschaft und Technik beim ZDF erklärte er seit Anfang der 80er Jahre die Welt. Bekannt wurde der preisgekrönte Wissenschaftsjournalist vor allem durch die "Knoff-Hoff-Show" und "Abenteuer Forschung". Vor rund zehn Jahren verabschiedete Bublath sich vom Fernsehen. Am Montag (12. März) wird er 75 Jahre alt.