Ein Drittel der Internet-Streamer nutzen Netflix

Das ist keine Überraschung: Am meisten Nutzer hat Netflix in den USA. Aber auch in Deutschland ist der Streaming-Anbieter auf dem Vormarsch. Jeder dritte Webvideo-Nutzer schaut Netflix.



35,5 Prozent der deutschen Nutzer digitaler Videoangebote streamen bei Netflix. Das zeigt eine aktuelle Auswertung von E-Marketer, über die der "Horizont" berichtet. Darin zeigt sich außerdem, dass der Marktanteil des Streaminganbieters in den skandinavischen Ländern wie Norwegen, Schweden und Dänemark hoch ist und auch in Kanada wird "genetflixt". Meldungen zu diesem Thema

Spitzenreiter ist allerdings das Heimatland von Netflix. In den USA schauen fast 65 Prozent aller Nutzer digitaler Videoangebote mindestens einmal im Monat bei der Plattform. Weltweit zählt das Unternehmen aktuell rund 130 Millionen Abonnenten. Das entspricht einem Marktanteil von 44 Prozent. Laut E-Marketer nutzen weltweit fast 765 Millionen Menschen Streamingdienste.



Shelleen Shum, Forecasting-Director von E-Marketer, erklärt die Zahlen gegenüber "Horizont": "Netflix setzt auf eine aggressive Strategie, um sein internationales Geschäft auszubauen. Investitionen in lokale Inhalte und Angebote für Telekommunikationsunternehmen, um Netflix in Streaming-Pakete aufzunehmen, werden dazu beitragen, dass das Wachstum in den nächsten zwei Jahren stark bleibt." Der Experte schätzt außerdem, dass Amazon Prime Video ein starker Konkurrent für Netflix ist. " Das Unternehmen habe Ende 2016 sein Angebot auf vielen internationalen Märkten erweitert, heißt es.

