Ein Drittel unzufrieden mit Black Friday

Auch Deutschland ist im Schnäppchenfieber, denn am Freitag beginnt mit dem Black Friday das Wochenende der Rabatte. Bis zum Cyber Monday (26. November) reduzieren Tausende Händler ihre Preise um "bis zu 90 Prozent" und setzen allein am Cyber Weekend schätzungsweise 2,4 Milliarden Euro um.



Jedoch haben 30 Prozent der Verbraucher in den Vorjahren am Black Friday und Cyber Weekend bereits schlechte Erfahrungen gesammelt. Dies zeigt eine Umfrage des Verbraucherforums Mydealz.