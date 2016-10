"Ein Fall für zwei": Schlagkräftiges Duo ermittelt wieder im ZDF

Anwalt Benni Hornberg und Detektiv Leo Oswald sind für viele Zuschauer aus dem Fernsehen kaum mehr wegzudenken. Deshalb spendiert das ZDF eine dritte Staffel, die am Freitag an den Start geht.



Bereits am Freitag um 20.15 Uhr ermitteln Anwalt Benni Hornberg (Antoine Monot, Jr.) und Detektiv Leo Oswald (Wanja Mues) wieder im ZDF mit ihren gewohnt unkonventionellen Methoden und sagen den Verbrechern in Frankfurt den Kampf an. In sechs neuen Folgen von "Ein Fall für zwei" geht es wieder drunter und drüber, aber es gibt auch Hoffnung.