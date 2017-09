Ein Jahr Medienschiedsgericht: Noch keine Verfahren

Medienunternehmen geraten oft wegen Lizenzproblemen und anderen Rechtsfragen in Streit. Ein Schiedsgericht eigens für die Branche soll helfen, ihn schneller beizulegen. Noch hatte es nichts zu tun.



Im ersten Jahr seines Bestehens hat das Deutsche Medienschiedsgericht (DMS) noch keine Streitigkeiten in der Branche geschlichtet. Das sei aber auch nicht überraschend, teilte die Geschäftsstelle Gerichts mit Sitz in Leipzig mit. Denn institutionalisierte Schiedsgerichte würden erst dann angerufen, wenn Schiedsklauseln in Verträge aufgenommen worden seien. Dazu bietet das Gericht nun Beratungen an.



Denkbar sind Schlichtungen zum Beispiel in Urheberrechtsfragen, bei Auseinandersetzungen um Lizenzen oder Verwertungsrechte. Dabei gebe es ständig neue Fragen zu klären, sagte Almuth Buschmann, Leiterin der DMS-Geschäftsstelle. "Gerade in den Medien entwickelt sich die Technik sehr schnell. Es werden immer neue Formen gefunden, sich zu präsentieren."