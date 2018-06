Ein Klassiker klar vorn: Quotensieg für "Wer wird Millionär?"

Günther Jauch hat es der TV-Konkurrenz wieder einmal gezeigt: Mit einer XL-Ausgabe seines Klassikers "Wer wird Millionär?" holte er am Montagabend die beste Quote.



Ab 20.15 Uhr schalteten im Schnitt 5,45 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 21,1 Prozent) für das dreistündige "Prominenten-Special" unter anderem mit der TV-Moderatorin Dunja Hayali und dem Komiker Olli Dittrich ein. Im ZDF kam der TV-Krimi "Drachenjungfrau" auf 5,09 Millionen Zuschauer (17,9 Prozent), in dem der Salzburger Kommissar Martin Merana (Manuel Rubey) den Mord an einer Teenagerin aufklären musste.