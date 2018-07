"Ein Mann namens Ove": Free-TV-Premiere bei ARD

Die oscarnominierte schwedische Komödie von 2017 um den ehemaligen Wallander-Darsteller Rolf Lassgård in der namensgebenden Hauptrolle wird am 9. Juli um 20:15 Uhr zu sehen sein



Ein Widerling wird zum Wohltäter wider Willen: Der pedantische Menschenhasser Ove macht bevorzugt seiner Umgebung das Leben zur Hölle. Dann wird er in einer dysfunktionalen Familie zum Großvater-Ersatz und findet im Herbst seines Lebens doch noch Erfüllung im Zwischenmenschlichen.