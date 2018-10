Ein Videocall genügt: WhatsApp mit gravierender Sicherheitslücke

Elite Hackern von Googles "Project Zero" ist eine gravierende Sicherheitslücke bei WhatsApp aufgefallen. Damit war es Angreifern möglich gewesen, Handys mit nur einem Videoanruf zu übernehmen.



Die gute Nachricht zuerst: WhatsApp hatte bereits mit dem IOS-Update vom 28. September die Sicherheitslücke schliessen können. Erst dann wurde der Fund der Profihackerin Natalie Silvanovich aus der Google-Gruppe "Project Zero" öffentlich gemacht. Bisher sind keine Angriffe über die Sicherheitslücke, welche die Speicherverwaltung der Video-Confercings ausnutzt, bekannt geworden.