Ein Viertel der Deutschen süchtig nach dem Smartphone

Die Agentur Quisma führte mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und Research Now eine Studie durch. Ein Viertel der Deutschen hält sich demnach für Smartphone-süchtig.



In einer Studie der Agentur Quisma gemeinsam mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und Research Now wurden 1008 Deutsche im Alter von 14 bis 70 Jahren befragt, wie sie zum Smartphone stehen und es nutzen. 72,5 Prozent der Befragten gaben an, das Gerät nur in bestimmten Situationen anzuwenden. Als süchtig sahen sie sich nicht.