Ein ballversierter "Bachelor" geht 2019 an den Start

Die Kuppelshow mit dem Mann, den alle Frauen wollen, geht ab 2. Januar 2019 in eine neue Runde. Der neue Bachelor ist laut RTL am Ball versiert.



RTL ohne Junggesellen? Kaum denkbar. Vom 2. Januar an wird die neue Staffel der Showreihe "Der Bachelor" an den Start gehen. Das Subjekt der Begierde ist nach Angaben des Kölner Privatsenders dieses Mal der 31-jährige Andrej Mangold aus Hannover, Basketballspieler und Unternehmer. Er spielte unter anderem für Würzburg und Bonn in der Basketball-Bundesliga - mit seinem Label "Das Kaugummi" schaffte es Mangold in die Vox-Show "Die Höhle der Löwen", ein Deal mit einem Investor kam aber nicht zustande.