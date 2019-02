"Ein bisschen emotional mitnaschen" - Sex-Podcasts sind im Trend

Sex in Zeiten des Internets: In Podcasts reden Menschen offen über ihr Sex- und Gefühlsleben. Selbst echten Sitzungen aus Paartherapien kann man zuhören. Was macht die Offenheit mit uns?



Wie lange dauert der perfekte Sex? Und wann ist die beste Tageszeit dafür? Warum gehen wir fremd - und warum finden Männer One-Night-Stands toll? Fragen, die man peinlich, klischeehaft oder interessant finden kann, sind bei den Podcasts "Beste Freundinnen" und "Besser als Sex" Titel einzelner Folgen. In den Gesprächsreihen reden in einem Fall zwei Männer und im anderen zwei Frauen über alles, was ihnen zum Thema Liebe und Sex einfällt. Aus den USA wiederum kommt ein Podcast, der Einblick in echte Paartherapie-Stunden gibt. Reden wir mehr über Intimstes als früher? Und was macht das mit uns?