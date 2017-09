Ein christlicher Familiensender: 15 Jahre Bibel TV

Bibel TV ist im Fernsehangebot ein Nischensender. Über die Jahre hat er sich gemausert und ist in der digitalen Welt angekommen. Jetzt gibt es Grund zum Feiern.



Der christlich-ökumenische Sender Bibel TV feiert sein 15-jähriges. Aus dem am 1. Oktober 2002 gegründeten Spartensender sei ein multimediales Vollprogramm geworden, teilte die in Hamburg ansässige Bibel TV Stiftung zum Jubiläum mit. Nach eigenen Angaben hat der Sender täglich bis zu 600 000 Zuschauer, fast doppelt so viele wie vor vier Jahren. Es sei gelungen, kontinuierlich zu wachsen, teilte Geschäftsführer Matthias Brender mit.