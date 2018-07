Ein ganz normales Leben? - Doku "Die Eloquenz der Gehörlosen"

Die 37-jährige Virginie arbeitet als Führungskraft in einem Unternehmen und ist zweifache Mutter - eine scheinbar ganz normale Frau und Familie. Doch Virginie ist seit ihrer Geburt gehörlos. Eine Einschränkung, die sie anspornt, ein Vorbild für andere zu werden.



Virginie hat etwas erreicht, das in Frankreich vor ihr noch niemandem gelang: Als erste gehörlose Frau wurde sie Rechtsanwältin. Die 37-Jährige führt trotzdem ein normales Leben, von dem sie selbst im Arte-Dokumentationsfilm "Die Eloquenz der Gehörlosen" am Dienstag (10. Juli) um 22.35 Uhr erzählt.