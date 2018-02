Ein guter Krimi macht noch keinen guten Verbrecher

In TV-Krimis und Polizeiserien wimmelt es nur so von DNA-Analysen, Fingerabdrücken und Autopsien. Beeinflussen die Medien damit die Vorgehensweise der Verbrecher - und damit auch die Arbeit der Ermittler?



Eine Gruppe Jugendlicher sieht einen Film mit dem Haudrauf-Held Bud Spencer, geht raus auf die Straße und schlägt einen Mann zu Boden. Das Opfer stirbt. Die Jugendlichen ziehen ihre Kleidung aus und verbrennen sie - um ihre Spuren zu verwischen. "Die Jungs haben daran gedacht: Wie kann man uns drankriegen?", erinnert sich der Soziologe und Kommunikationswissenschaftler Jo Reichertz. Die Ermittler hätten große Schwierigkeiten bei dem Fall gehabt. Nur aufgrund eines Geständnisses wurden die jungen Männer verurteilt.