Ein junger Jack Sparrow im neuen "Fluch der Karibik 5"-Trailer

Captain Jack Sparrow sticht im Mai wieder in See. Jetzt veröffentlicht Disney den neuen Trailer zu "Fluch der Karibik 5 - Salazars Rache". Neben längeren Szenen von Javier Bardem als Captain Salazar gibt es auch einen überraschend jungen Johnny Depp zu sehen.



Disney gibt uns Landratten mit einem neuen Trailer einen Vorgeschmack auf den fünften Kinofilm von "Fluch der Karibik". Im Mai soll Johnny Depp wieder als Captain Jack Sparrow in See stechen.

Dieses Mal bekommt er es im Film, der passend dazu den Beinamen "Salazars Rache" trägt, mit Geisterpiraten zu tun, die von Captain Salazar angeführt werden. Dieser wird gespielt von Javier Bardem. Den berühmten Ehemann von Penelopé Cruz kennen Fans bereits aus vielen Hollywood-Filmen, wie "James Bond 007 - Skyfall" oder "Eat Pray Love".





Im neuen Trailer bekommen Zuschauer einen Blick in die Vergangenheit, in der es zwischen Sparrow und Salazar zum Bruch kam und warum Letzterer auf Rache schwört. Nachdem er lange im Bermudadreieck gefangen war, sinnt er auf Rache an allen Piraten und besonders seinem alten Feind Jack Sparrow. Die größte Überraschung ist dabei, den Kapitän der Black Pearl als Jugendlichen zu sehen.





Auch ein paar andere neue Gesichter bekommen Fans im "Fluch der Karibik 5"-Trailer zu sehen: Carina (Kaya Scodelario) und Henry (Brenton Thwaites). Zum ersten Mal sehen wir nun auch die Geisterhaie. Neben den Überraschungen und vielen visuellen Effekten werden Fans, die auf den gewohnten Witz des Films warten, nicht enttäuscht.