Ein letztes Mal: Fack ju Göhte 3 kommt im Herbst ins Kino

Gerüchte gab es schon länger, doch jetzt steht es fest: Nach dem Riesenerfolg der beiden ersten Filme soll Teil drei von "Fack ju Göhte" noch dieses Jahr in die Kinos kommen.



2013 und 2015 feierten die beiden Teile von "Fack ju Göhte" Riesenerfolge in den deutschen Kinos. Wie Constantin Film jetzt bekannt gab, sollen sich noch in diesem Jahr die Türen der Goethe-Gesamtschule wieder öffnen und der dritte Teil erscheinen. Mit dabei sind alte Bekannte wie Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Jella Haase, Max von der Groeben sowie Katja Riemann und Uschi Glas.