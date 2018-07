Ein letztes Mal "Wetten, dass...?" zu Gottschalks Siebzigsten?

Das ZDF möchte den 70. Geburtstag von Moderator und Entertainer Thomas Gottschalk will in seinem Programm feiern. Berichten zufolge vielleicht sogar mit einem letzter "Wetten, dass...?"-Ausgabe.



In welcher Form Thomas Gottschalks 70. in zwei Jahren im Zweiten begangen wird, sei aber noch völlig offen, teilte eine Sprecherin des Senders in Mainz am Samstag mit. Der "Spiegel" hatte in seiner aktuellen Ausgabe unter Berufung auf Senderkreise berichtet, Gottschalk werde seinen Geburtstag zum Anlass nehmen und ein letztes Mal mit der einstigen Erfolgsshow «Wetten, dass...?» auf den Fernsehschirm zurückkehren.

