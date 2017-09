Einblicke in die Erwachsenenwelt: Die Maus feiert Türöffner-Tag

Kinder in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz haben die Chance, einmal dort hin zu gelangen, wo sonst nur die "Großen" zu finden sind. Mehr als 700 Türen werden beim Türöffner-Tag dank der "Sendung mit der Maus" geöffnet.



Betriebe, Vereine und Institutionen sind dem Aufruf vom WDR und der "Sendung mit der Maus" gefolgt, um am 3. Oktober beim Türöffner Tag rund 70.000 Kindern Einblicke in die Erwachsenenwelt zu gewähren.