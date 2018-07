Eine Ära geht zu Ende: Fernsehkritik-TV geht offline

Eines der bekanntesten und ältesten deutschsprachigen Online-Magazine wird nach 11 Jahren eingestellt. Im September heißt es: "Bye, bye Fernsehkritik-TV".



237 Ausgaben des Online-Magazins "Fernsehkritik TV" hat Holger Kreymeier in 11 Jahren produziert. Doch jetzt heißt es Abschied nehmen. "Fernsehen ist langweilig geworden", sagt Kreymeier. "Die interessanten, die skandalösen, die betrügerischen, die skurrilen Dinge finden mittlerweile im Internet statt."