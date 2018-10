Eine Branche liegt im Sterben: Videotheken schließen reihenweise

In den 80ern boten sie die gute alte VHS-Kassette an, seit den 90ern die DVD, später kam noch Blueray dazu - damit machten Videotheken gute Geschäfte in Deutschland. Das ist lange her - die Gegenwart ist düster für die Branche.



Der Kunde ist entsetzt. "Dreißig Jahre – und jetzt macht ihr dicht?", fragt der Endvierziger die Mitarbeiterin einer Videothek in Köln. Die nickt wortlos. Der Kunde geht die Regale entlang, jede DVD kostet einen Euro – nicht pro Verleihtag, sondern zum Kauf. Der Restbestand wird also verramscht, die Videothek ist kurz vor der Schließung – nach drei Jahrzehnten Verleihtätigkeit. Aufgewühlt führt der langjährige Kunde ein Selbstgespräch. "Ist alles nur noch Streaming heute, ist nicht mehr wie früher", sagt er kopfschüttelnd. "Hier in den Regalen? Alte DVDs, die leiht keiner mehr."