Eine Frage der Bären - Berlinale verkündet Gewinner

Endspurt bei der Berlinale - die letzten Filme laufen im Wettbewerb. Wer hat Chancen auf einen Bären?



Macht "Transit" von Christian Petzold das Rennen oder wird es der vierstündige Film aus den Philippinen? Bei der 68. Berlinale sind am Freitag die letzten Filme in den Wettbewerb gestartet. Samstagabend wird es spannend. Die Festivaljury um Präsident Tom Tykwer verkündet die Gewinner des Goldenen und der Silbernen Bären.