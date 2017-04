"Eine Liga für sich": Effenberg gegen Kretzschmar

Am kommenden Montag lädt "Buschi" wieder zur "Liga für sich und lässt dabei Stefan Effenberg gegen Stefan Kretzschmar antreten.



Jede Wochen treten bei Moderator Frank "Buschi" Buschenhofen bei Sky 1 zwei Teams gegeneinander an. Immer montags um 20.15 Uhr müssen diese Teams in "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" in den unmöglichsten und sportlichsten Kategorien beweisen, was in ihnen steckt.