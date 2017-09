"Eine Liga für sich": Formel-1-Reporter Kai Ebel zu Gast

Dass Rateshow und Sport zusammenpassen, hat Frank Buschmann bereits bewiesen. In der kommenden Sendung kann Sky 1 wieder mit hochkarätigen Gästen aufwarten.



Mit "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" hat Sky 1 ein Unterhaltungs-Format geschaffen, das es so in Deutschland noch nicht gab. International hingegen gibt es das Format beispielsweise in England schon länger. Dort führt Komiker und Schauspieler James Corden bereits seit sieben Jahren durch die Sendung.