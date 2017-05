"Eine Liga für sich": Lothar Matthäus gegen Patrick Owomoyela

"Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" ruft bei Sky 1 bereits zum großen Finale. Gegeneinander ran müssen dann Lothar Matthäus und Patrick Owomoyela.



Die nunmehr zehnte Folge der Sendung "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" steht bevor. Das große Finale lockt am Montag um 20.15 Uhr die Zuschauer zu Sky 1 und bietet einen furiosen Abgang.