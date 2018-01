"Eine Liga für sich" bei Sky: Matthäus kickt gegen Illgner

"Buschis Sechserkette" macht sich bereit für die Rückrunde. Beim Auftakt mit dabei werden die Weltmeister von 1990 Lothar Matthäus und Bodo Illgner sein.



Der zweite Teil der zweiten Staffel der Sport-Comedy-Show mit Moderator Frank Buschmann wird am 25. Januar bei Sky 1 eingeläutet. In "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" werden wieder bekannte und neue Gesichter aus Sport und Entertainment aufeinander treffen.