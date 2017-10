Eine Millionen schauen HD-Privatsender bei Entertain

Der Durchbruch bei den privaten HD-Sendern ist noch längst nicht geschafft wie auch die neusten Zahlen von EntertainTV bewiesen.



Wie der TV-Chef der Telekom Wolfgang Elsäßer in einem Interview mit der DIGITAL FERNSEHEN Redaktion erläuterte schauen mittlerweile rund eine Millionen EntertainTV Kunden die Privatsender hochauflösend und somit etwa ein Drittel mehr Zuschauer als beim hochauflösenden DVB-T2 HD Angebot von Freenet. Bei HD Plus sind es etwas über 2 Millionen Zuschauer. Somit steht einmal mehr fest, dass RTL, ProSiebenSat.1 und Viacom noch einiges an Pionierarbeit zu leisten haben bis eine SD-Abschaltung erfolgen kann. Exklusiv der Kabelnetze überzeugen aktuell die HD-Ableger nicht einmal 4 Millionen TV-Haushalte.