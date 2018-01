"Eine Stadt sucht einen Mörder": Dreh zur Serie gestartet

David Schalkos jüngstes TV-Projekt steckt mitten in den Dreharbeiten. In Wien stehen die Schauspieler für die RTL/ORF-Serie "M - Eine Stadt sucht einen Mörder" vor der Kamera. Grundlage für die Krimi-Produktion ist der gleichnamige Filmklassiker des deutschen Regisseurs Fritz Lang.



1931 flimmerte der Film "Eine Stadt sucht einen Mörder" noch schlicht als "M" betitelt über deutsche Kino-Leinwände. Jetzt lässt Regisseur David Schalko den Fritz-Lang-Klassiker neu aufleben. In Wien sind nun die Dreharbeiten für die RTL/ORF-Serie angelaufen.