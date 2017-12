Eine Woche Superhelden statt Sky Cinema Hits HD

Die sogenannten Pop-up-Channels erfreuen sich bei Sky immer größerer Beliebtheit. Diesmal wird Sky Cinema Hits HD umgetauft. Ab Ende Januar heißt der Sender für eine Woche Sky Cinema Superhelden HD.



Vom 29. Januar bis 4. Februar tobt sich auf Sky Cinema Superhelden HD das "Who-is-who" der Comic-Charaktere aus. Mit dabei sind Blockbuster wie "X-Men", "Iron Man", "Suicide -Squad", "Batman vs. Superman: Dawn of Justice" und "Doctor Strange". Insgesamt werden 17 Superhelden-Filme aus DC- und Marvel-Universen im Laufe der gezeigt.