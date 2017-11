"Eine gute Mutter" setzt RB Leipzig zu

Dem Fußball gab zwar ein Großteil des Publikums am Mittwoch im TV den Vorzug, aber der ARD-Film schlug sich beachtlich.



In der Fußball-Champions-League zog RB Leipzig beim 1:3 auswärts beim FC Porto den Kürzeren - beim TV-Publikum war der Auftritt der Sachsen beim portugiesischen Vizemeister jedoch gefragt: 6,12 Millionen Zuschauer schalteten ab 20.45 Uhr im ZDF das vierte Spiel der Gruppenphase ein, der Marktanteil betrug 20,3 Prozent. Aus eigener Kraft kann Leipzig jetzt nicht mehr die nächste Runde schaffen.