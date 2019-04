"Eine neue Zeit": Applaus für "Bauhaus"-Serienweltpremiere

Die ZDF-Serie soll ein internationaler Hit werden. Für die ersten beiden Folgen "Bauhaus - eine neue Zeit" gab es bei der Fernsehmesse MIPTV in Cannes schon einmal viel Beifall.



"Das war wirklich ein warmer Empfang", sagte Hauptdarstellerin Anna Maria Mühe der Deutschen Presse-Agentur nach der Aufführung vor rund 1.500 Zuschauern am Montag. "So ein wohlwollendes Publikum habe ich bei einer Premiere noch nie erlebt." August Diehl, der die männliche Hauptrolle spielt, ergänzte: "Und das will hier in Cannes schon etwas heißen."



Dabei geht es nicht um das berühmte Filmfestival, sondern um den Wettbewerb CannesSeries im Rahmen der weltgrößten Fernsehmesse MIPTV. "Eine neue Zeit" ist neben neun weiteren internationalen Fernsehserien für eine Auszeichnung nominiert.