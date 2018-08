Einer ist schon raus - Ersatz bereits gefunden

Das ging schnell: "Immobilienfürst" Heinz verlässt die "Promi Big Brother"-Baustelle. An seiner Stelle zeiht Ex-Fußballer Umut Kekilli dafür in C-Promi-Wohngemeinschaft.



Kurz nach Beginn der neuen Staffel «Promi Big Brother» hat schon der erste Kandidat das Handtuch geworfen - Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64) ist aus dem «Big Brother»-Haus in Köln ausgezogen. Seine Begründung: Auf dem dreckigen "Baustellen"-Bereich, in dem die Promis zu Beginn ärmlich zusammengepfercht leben, gibt es nur Wasser. Und das trinkt er nicht.



"Ich kann hier leider nicht bleiben, wenn man nur Wasser trinken darf", sagte der "Immobilienfürst". "Hier kannst du ja sterben. Ich kriege hier nichts zu trinken, ich gehe das Risiko nicht ein, ich fühle mich hier meines Lebens gefährdet." Sat.1 sprach vom schnellsten Auszug in der "Promi Big Brother"-Geschichte.