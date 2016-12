Eingeschränkter Antennen-TV-Empfang in Dortmund

Am Freitag werden TV-Zuschauer mit Antennenempfang in Dortmund zeitweise nur eingeschränkt fernsehen können. Wartungsarbeiten sorgen für eine Unterbrechung des Programms.



Die Umstellung auf DVB-T2 HD steht bevor, doch auch die Ausstrahlung über den aktuellen Standard DVB-T will gewährleistet sein. Aus diesem Grund nimmt der WDR am Freitag am Sendestandort Dortmund Wartungsarbeiten vor. Dies wird auch Auswirkungen auf den TV-Empfang haben.