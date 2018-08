Einheitliche Smartphone-Ladekabel: EU startet erneuten Anlauf

Erneut versucht die Europäische Union, uniforme USB-Anschlüsse für Smartphones durchzusetzen. Müssen die Gesetzgeber nun durchgreifen?

Dass bei einem Wechsel des Smartphone-Herstellers meist auch sämtliche Kabel ausgetauscht werden müssen, spiegelt sich in der schmachvollen Bilanz von 51.000 Tonnen Elektromüll wieder, die EU-Länder jährlich entsorgen müssen. Die EU versucht nun erneut, die marktführenden Tech-Konzerne zur Einführung einer einheitlichen Schnittstelle zu bewegen.