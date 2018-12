Einmal bei Google, immer bei Google? Gericht verhandelt Klage

Das OLG Stuttgart verhandelt heute eine Klage auf Löschung von Informationen bei Google. Die ehemalige Präsidenten-Gattin Bettina Wulff einigte sich mit Google einst in einem ähnlichem Fall außergerichtlich.



Haben Menschen, die sich über Suchmaschinen im Internet in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt sehen, einen Anspruch auf Löschung der Informationen? Mit dieser Frage befasst sich an diesem Mittwoch (10 Uhr) das Oberlandesgericht Stuttgart. Dabei geht es auch um die Grundsätze der Haftung von Suchmaschinenbetreibern - nicht zuletzt vor dem Hintergrund neuer Datenschutzregeln, wie eine OLG-Sprecherin vor Beginn der Verhandlung sagte. Ein Urteil wird zwar noch nicht erwartet, aber womöglich die Stoßrichtung einer künftigen Entscheidung.