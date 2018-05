EinsLive: Hohe Resonanz nach Depressionen-Themenwoche

Im März hatte EinsLive eine Themenwoche mit dem Titel "Die dunkle Seite" im Programm. Nun wurde eine positive Bilanz zur gesammelten Resonanz gezogen.



EinsLive, der junge Radiosender des WDR, hat sich im März eine Woche lang crossmedial mit "Depressionen und depressiven Stimmungen" beschäftigt. Auf allen Kanälen sei ein starkes Zuschauer- und Medienecho zurückgekommen. Vor allem wollte man mit Klischees über die Krankheit aufräumen. Neben dem Hörfunk wurden dabei auch die eigene Webpräsenz sowie Facebook und Instagram genutzt.