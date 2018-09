Einspeiseentgelte: Mehr ZDF für Unitymedia-Kunden?

Der Streit um die Einspeiseentgelte zwischen ZDF und Unitymedia ist vorüber. Doch was bedeutet das für die Unitymedia-Kunden?



Wie das ZDF und Unitymedia heute mitteilen, haben sie eine neue, langjährige Partnerschaft geschlossen. Die Kunden des Kabelnetzbetreibers können damit ab sofort alle Sender der ZDF-Programmfamilie in den Übertragungsstandards HD und SD empfangen. In Kürze kann über die TV-Plattform Horizon auch die komplette ZDFmediathek genutzt werden.