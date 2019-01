Eisenbichler kämpft bei Vierschanzentournee um Gesamtsieg

An diesem Freitag und dem kommenden Sonntag geht es für Markus Eisenbichler bei der Vierschanzentournee um alles. ARD, ZDF und Eurosport sind live dabei.



Zweimal musste sich Eisenbichler bisher Ryoyu Kobayashi denkbar knapp geschlagen geben. Allein der Sieg in einem der Springen wäre für den Deutschen schon der größte Erfolg der Karriere gewesen, stand er doch bislang noch nie bei einer Weltcup-Siegerehrung ganz oben auf dem Siegertreppchen.



Durch seine gute Performance bei der diesjährigen Vierschanzentournee bleibt Eisenbichler aber trotzdem als letzter verbliebener Kontrahent in Schlagdistanz zum dominanten Japaner.