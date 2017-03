Eishockey: DEL-Playoffs live bei Sport1

Die Pre-Playoffs der Deutschen Eishockey-Liga sind in vollem Gang. Am Freitag kämpft Rekordmeister Eisbären Berlin in Straubing um den Einzug ins Viertelfinale, Sport1 ist live dabei.



Die Pre-Playoff-Runde der Deutschen Eishockey-Liga geht in die heiße Phase. Wie der Sport1 verkündet, kommt es am Freitag zwischen den Eisbären Berlin und den Straubing Tigers zum zweiten Aufeinandertreffen der Team. Die Zuschauer können ab 19.15 Uhr live beim Sportsender dabei sein. Meldungen zu diesem Thema

Sport1 zeigt Handball-Topsiel aus Magdeburg live

Sport1 sichert sich Rechte an Frauen-Fußball-Nationalmannschaft

NHL: Eishockey unter freiem Himmel bei Sport1 US

Der ERC Ingolstadt und die Liganeuling Fischtown Pinguins aus Bremerhaven stehen sich in der zweiten Serie gegenüber. Ein mögliches drittes Match aus einer der beiden Serien der ersten Playoff-Runde gibt es zwei Tage später, am 5. März um 16.30 Uhr für Eishockey-Fans im Free-TV.



Das Viertelfinale feiert seinen Auftakt dann mit der Partie Nürnberg Tigers gegen die Augsburger Panther. Das Spiel wird am 8. März um 19.15 Uhr Sport1 übertragen. Insgesamt zeigt Sport1 im März und April bis zum Finale 21 Livespiele der Playoffs der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).