Eishockey: Deutschland Cup live bei Sport1

Diesen Donnerstag startet in Krefeld der traditionelle Deutschland Cup mit Vorjahressieger Russland, der Schweiz und der Slowakei. Bis zum Sonntag gibt es Spitzen-Eishockey und Sport1 wird live übertragen.



Für Toni Söderholm ist es der erste Deutschland Cup als Eishockey-Bundestrainer. Sport1 überträgt das Spiel gegen Russland am Donnerstag ab 19.30 Uhr und gegen die Schweiz am Samstag um 12.45 Uhr live. Die Übertragungen begleiten Kommentator Bastian Schwele, Experte Rick Goldmann und Moderator Konstantin Klostermann.