Eishockey-Krimi heute live auf Sport1

Es wird eng in den Viertelfinalserien der DEL-Playoffs. Titelverteidiger EHC Red Bull München steht zwar als erster Halbfinalist fest, aber in den weiteren "Best-of-Seven"-Serien geht es heiß her.



Den Kölner Haien droht bereits das Aus. Die Domstädter liegen in der Serie gegen die Grizzyls Wolfsburg mit 1:3 zurück. Im Spiel 5 brauchen sie jetzt unbedingt einen Sieg. Und noch weitere echte Thriller halten die Playoffs bereit.



Schon in der Vorsaison waren die Grizzlys Wolfsburg pünktlich zu den Playoffs in Topform. Genau wie in diesem Jahr könnten sie wieder zum Favoritenschreck werden. Mit einem 5:1-Erfolg über die Kölner Haie gelang den Wolfsburgern in der Viertelfinalserie bereits der dritte Sieg nacheinander. Wolfsburg hat jetzt den ersten von insgesamt drei Matchbällen, für den Einzug ins Halbfinale. Den Haien droht dagegen das Playoff-Aus.