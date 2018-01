Eishockey: Sport1 zeigt NHL All-Star Game im Free-TV

Ab ins Free-TV - Am Wochenende sind Sport1 die besten Kufencracks der nordamerikanischen National Hockey League (NHL) auf dem Eis.



Am Sonntag versammeln sich in der Amalie Arena in Tampa Bay die besten Eishockey-Spieler zur 63. Auflage des NHL All-Star Games. Bei dem Saison-Highlight stellt jede der vier NHL-Divisionen ein elfköpfiges Team mit einem via Fan-Voting bestimmten Kapitän. Gespielt wird ein Kurz-Turnier im 3-gegen-3-Modus.