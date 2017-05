Eishockey: Telekom erfreut über hohe Zuschauerzahlen

Telekom Eishockey stieß in der Saison 2016/2017 auf großes Interesse. Die Live-Übertragung aller Spiele lockte mehr als acht Millionen Zuschauer an.



Wer von Eishockey gar nicht genug bekommen kann, der konnte sich in der Saison 2016/2017 auf das Angebot Telekom Eishockey stürzen. Die Telekom übertrug die insgesamt 409 Begegnungen live im TV, im Web oder per App und lockte hier mehr als acht Millionen Zuschauer an.