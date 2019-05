Eishockey-WM: Sport1 zieht positive Bilanz

Nach den Heim-Turnieren 2010 und 2017 verzeichnet Sport1 die drittbeste Eishockey-Weltmeisterschaft seit Übertragungsbeginn 2004. Zum Abschluss sahen gestern Abend 540.000 Zuschauer ab drei Jahren und bis zu 950.000 Zuschauer in der Spitze das Finale im Free-TV.



Die Liveübertragung des Spiels Finnland gegen Canada erzielte mit Moderator Sascha Bandermann, Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann Marktanteile von 1,8 Prozent und 2,5 Prozent in der Zielgruppe der Männer 14-59 Jahre.