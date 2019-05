Eishockey-WM: Viertelfinale gegen Tschechien live bei Sport1

Die deutschen Kufencracks sind auf dem besten Wege, bei der diesjährigen WM ihrer grandiosen Silber-Performance bei Olympia 2018 nachzueifern. Bei Sport1 ist ihr heutiges Viertelfinale gegen Tschechien live im Free-TV zu sehen.



Ab 20.15 Uhr heißt es für deutsche Eishockey-Fans Daumen drücken. Die Nationalmannschaft spielt dann bei der WM in der Slowakei ihr Viertelfinale gegen Tschechien. Sport1 bringt die Partie live ins Free-TV. Das selbe gilt für den Eishockey-Klassiker zwischen USA und Russland bereits ab 16 Uhr diesen Nachmittag.