Eishockey-Weltmeisterschaft live bei Sport1

Am Freitag startet die Eishockey-Weltmeisterschaft 2017 in Köln und Paris. Die Auftaktpartie der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA zeigt Sport1 live.



Sport1 bekommt von Eishockey wahrlich nicht genug. Der Sportsender hat sich die Rechte an der Weltmeisterschaft 2017 in Köln und Paris gesichert und überträgt ab Freitag zahlreiche Spiele live auf Sport1, Sport1+ und Sport1.de. Freuen dürfen sich Eishockey-Fans auf die Live-Übertragung aller deutscher Partien sowie der Halbfinals und des Finales sowie 17 weiterer Spiele, die auf Sport1+ und Sport1.de übertragen werden.